В Индии врачи удалили пациенту самую большую опухоль в мире
По словам врачей, опухоль мозга была так велика, что казалось, будто у мужчины две головы, растущие одна из другой.
В Индии во время семичасовой операции хирурги удалили 31-летнему Сантлалу Палу опухоль весом почти два килограмма. Об этом сообщает AFP, передает Life.ru.
По словам врачей, опухоль мозга была так велика, что казалось, будто у мужчины две головы, растущие одна из другой.
После операции болезненное новообразование взвесили, его вес составил 1,87 килограмма. Это дало медикам право называть опухоль самой большой в мире, извлечённой когда-либо из выжившего пациента.
— Это была чрезвычайно сложная операция, — заявил глава нейрохирургического отделения больницы BYL Nair в Мумбаи Тримурти Надкарни.
Отмечается, что до хирургического вмешательства у мужчины из-за новообразования было очень плохое зрение. Врачи надеются, что сейчас оно улучшится.
Эмила Сидорова
Фото: © AFP
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