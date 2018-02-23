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В Индии врачи удалили пациенту самую большую опухоль в мире

23 февраля 2018, 09:43

По словам врачей, опухоль мозга была так велика, что казалось, будто у мужчины две головы, растущие одна из другой.

В Индии во время семичасовой операции хирурги удалили 31-летнему Сантлалу Палу опухоль весом почти два килограмма. Об этом сообщает AFP, передает Life.ru.

По словам врачей, опухоль мозга была так велика, что казалось, будто у мужчины две головы, растущие одна из другой.

После операции болезненное новообразование взвесили, его вес составил 1,87 килограмма. Это дало медикам право называть опухоль самой большой в мире, извлечённой когда-либо из выжившего пациента.

— Это была чрезвычайно сложная операция, — заявил глава нейрохирургического отделения больницы BYL Nair в Мумбаи Тримурти Надкарни.

Отмечается, что до хирургического вмешательства у мужчины из-за новообразования было очень плохое зрение. Врачи надеются, что сейчас оно улучшится.

Эмила Сидорова

Фото: © AFP


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