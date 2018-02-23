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В Таджикистане задержали террористов, переодетых в хиджаб

23 февраля 2018, 09:46

Таким образом они скрывались от правоохранительных органов.

В Шахритусском районе Хатлонской области задержаны двое мужчин, переодетых в женскую одежду, передает Ca-news.org.

Как сообщает пресс-центр МВД Таджикистана, сотрудниками милиции были задержаны находящиеся в розыске местные жители Сафаров Акмал Абдурахимович, 1985 г.р. т Нуралиев Алишер Холдорович, 1983 г.р.

Ранее в отношении указанных лиц были возбуждены уголовные дела по статьям 32 и 401 УК Таджикистана. Мужчины подозреваются в покушении на привлечении граждан к участию в вооруженном конфликте на территории другого государства.

Подозреваемые, в отношении которых было возбуждено уголовное дело, скрывались от правоохранительных органов, переодевшись в женщин, однако, скоро были разоблачены.

В телесюжете один из задержанных признается, что с 2015 года находится в рядах запрещенной в Таджикистане организации «Салафия». Также мужчина признается, что он и еще несколько человек намеревались выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористов.

В настоящее время Акмал Сафаров и Алишер Нуралиев находятся под стражей и в их отношении проводятся соответствующие следственные мероприятия,сообщили в пресс-службе.


Фото сa-news.org


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