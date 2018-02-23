Фигуристка Турсынбаева рассказала о выступлении в произвольной программе на Олимпиаде

23 февраля 2018, 09:52

Весь мир смотрит, поэтому я немного волновалась.

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева поделилась впечатлениями после выступления в произвольной программе по фигурному катанию зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я выступила в произвольной программе, как и планировала. Вышла на соревнование с новыми платьем и музыкой. Выполнила все условия, как могла. Если не учитывать одно падение, я старалась не делать ошибок. Это Олимпийские игры: весь мир смотрит, поэтому я немного волновалась», - сообщила она.

Элизабет Турсынбаева не скрывала, что рассчитывала войти в десятку лучших на Олимпиаде.

«Главная цель была войти в десятку лучших спортсменов. Теперь будем ждать завершения соревнований. Если я войду в 10-ку, это будет большим достижением. Я выступала после травм. Главное, что мы продемонстрировали, что на Олимпиаде есть казахские девушки», - отметила она.

Элизабет Турсынбаева по итогам короткой и произвольной программ набрала 177.12 баллов.

Автор: Күнсұлтан Отарбай

Фото: Ізтұрған Алдауев

Все новости по теме читайте здесь.


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код