В Алматинской области проходят антитеррористические учения
Жителей города Уштобе просят отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие в период проведения учений, а также возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе.
В Каратальском районе Алматинской области проходят антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.
«Сегодня 23 февраля Каратальский районный оперативный штаб по проведению антитеррористических операций проводит плановые оперативные учения в городе Уштобе», - сообщает Каратальский районный акимат.
В связи с этим, жителей города Уштобе просят отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие в период проведения учений, а также возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.