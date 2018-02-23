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В Алматинской области проходят антитеррористические учения

23 февраля 2018, 10:04

Жителей города Уштобе просят отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие в период проведения учений, а также возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе.

В Каратальском районе Алматинской области проходят антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

«Сегодня 23 февраля Каратальский районный оперативный штаб по проведению антитеррористических операций проводит плановые оперативные учения в городе Уштобе», - сообщает Каратальский районный акимат.

В связи с этим, жителей города Уштобе просят отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие в период проведения учений, а также возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств в городе.


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