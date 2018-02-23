Land Rover выпустил собственный смартфон

Создатели говорят, что по надежности Land Rover Explore сопоставим с внедорожником Discovery, который послужил источником вдохновения при разработке гаджета.

Компания Jaguar Land Rover выпустила собственный смартфон. Устройство под названием Land Rover Explore, анонсированное еще весной позапрошлого года, было разработано совместно с британским производителем бытовой техники и электроники Bullitt Group.

Создатели говорят, что по надежности Land Rover Explore сопоставим с внедорожником Discovery, который послужил источником вдохновения при разработке гаджета. Телефон на базе Android получил пятидюймовый дисплей со специальным протектором, который должен сберечь его при падении с высоты в 1,8 метра, и батарею емкостью в 4000 мАч, которой хватает на два дня интенсивного использования. Утверждается также, что Explore выдерживает погружение в пресную и соленую воду, тряску и экстремальные температуры. Разумеется, смартфон совместим с основными автомобильными приложениями Land Rover.

Мировая премьера Land Rover Explore состоится 26 февраля на Mobile World Congress в Барселоне, затем телефон покажут на автомобильной выставке в Женеве. Прием заказов откроется 26 апреля. Цена уже известна – от 649 евро или 599 долларов. За доплату можно будет получить пакет Adventure с улучшенным GPS-сигналом и батареей на 4370 мАч. Также будут доступны различные аксессуары, вроде универсального крепления для велосипеда.

В дополнение к Land Rover Explore все желающие могут приобрести дополнительные аксессуары, в том числе большую батарею емкостью 4370 мАч и универсальное крепление, которое позволяет зафиксировать смартфон на велосипеде.

Текст: Александр Орехов

Фото: Land Rover

Via cartimes