Чего больше всего боятся жители Алматы и Астаны

Страхи и различные фобии являются достаточно распространенным явлением, которому подвергаются многие люди, в той или иной степени. Можно с большой долей уверенности сказать, что каждый из нас чего-то боится. Специалисты провели исследование и выяснили: чего больше всего боятся жители крупнейших городов Казахстана - Алматы и Астаны, передает Zakon.kz со ссылкой на СК «Kompetenz».



Исследование проводилось компанией методом глубинного интервью, в нем приняли участие более 1000 жителей южной и северной столицы республики в возрасте от 18 до 65 лет. 55% участников опроса мужчины, 45% - женщины. Участникам опроса предлагалось ответить на следующие вопросы: Чего вы боитесь? С чем связан ваш страх? Что пугает вас больше всего? Также респондентов просили оценить степень испытываемого страха по пятибалльной шкале.





Согласно результатам проведенного исследования каждый второй респондент (54%) признался, что больше всего боится потерять близких людей. Мысли о болезнях родных и ухудшении собственного здоровья наводят ужас на чуть меньше половины опрошенных (48%).

Всего 11% опрошенных пугаются собственной смерти, 9% – публичных унижений и оскорблений, 6,7% – физического насилия. 6% жителей Астаны бояться пострадать при падение лифта. 3% опрошенных опасаются заразиться смертельной болезнью.

49% респондентов опасаются роста цен на продукты питания, 39%- на топливо. 13% боятся повторения экономического кризиса и очередной девальвации национальной валюты по отношению к доллару США. 12% боятся, что не смогут дать своим детям хорошего образования.41% жителей городов Алматы и Астаны опасаются лишиться собственности, из них 21% в результате кражи или угона, 9% в результате пожара. Также 29,4% респондентов отмечают, что боятся стихийных бедствий. 19% жителей южной столицы отметили, что их пугает вероятность того, что в городе может произойти разрушительное землетрясение.21% опрошенных отметили среди страхов возможность потери работы. 14% – сокращение заработной платы и имеющихся доходов.

Фото: astro7.ru