МЮ РК отметило провальную работу Палаты частных судоисполнителей

В 2017 году Министерство юстиции РК не раз обращало внимание Палаты частных судебных исполнителей на замедление реформ в сфере судоисполнения. В прошлом году на блог министра юстиции поступило 229 жалоб и обращений граждан на неправомерные действия частных судебных исполнителей. Данная сфера лидирует по числу обращений, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение министерства.

В ведомстве указали, что в течение года призывали палату обеспечить повышение прозрачности работы частных судебных исполнителей и развивать информационные системы, которые были переданы палате в доверительное управление.

Конечно, положительным моментом 2017 года стало появление возможности оплачивать долги прямо в аэропортах и снимать запрет на пересечение границы. Это стало возможным благодаря усилиям министерства юстиции и Казпочты.

В то же время, современные технологии позволяют расширять сервисы.

Так, министерство более года назад предложило палате создать функционал, который позволит гражданам оплачивать долги максимально удобными способами через банкоматы и мобильные приложения. Также министерство юстиции обеспечило необходимые нормативные поправки, которые позволяют автоматизировать процесс снятия обременений, чтобы человек после проведения платежа не ожидал соответствующих действий частного судебного исполнителя. В ведомстве отметили, что создание палатой технологичной инфраструктуры и сотрудничество с популярными интернет платформами могли бы значительно затруднить продажу арестованного имущества должников по искусственно заниженным ценам.

«Руководство палаты не смогло реализовать предложения министерства, хотя располагало всеми необходимыми ресурсами. В такой ситуации министерство обязано организовать обсуждение с палатами частных судоисполнителей на всех уровнях, чтобы донести обеспокоенность деятельностью руководства республиканской палаты», - говорится в сообщении.

На фоне провальной работы палаты, министерство рекомендовало рассмотреть вопрос переизбрания правления.

«Выбрать нужно тех, для кого интересы граждан будут первоочередными. Действия министерства продиктованы действующим законодательством и защитой прав и интересов граждан», - подытожили в МЮ РК.