Президент Ингушетии поблагодарил казахский народ

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкурова обратился к соотечественникам в связи с 74 годовщиной депортации ингушского народа, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт президента.

В эти скорбные дни, когда исполняется 74 года со дня депортации ингушского народа, выражаю слова сочувствия и поддержки каждой семье, потерявшей в то время своих родных и близких, прошедшей через множество тягот и лишений, - сообщил президент в своем обращении.

23 февраля 1944 г., в течение нескольких часов, была решена судьба целого народа. В этот день, несправедливо обвиненный ингушский народ был депортирован в Среднюю Азию и Казахстан. Большая часть населения - старики, женщины и безвинные дети в одночасье были лишены права мирно созидать и воспитывать детей на земле своих предков. А в это время более 21 тысячи ингушей воевали на фронтах Великой Отечественной, показывая примеры мужества, отдавая жизни ради Победы.

Расселенные и разбросанные по огромной территории Казахстана и Средней Азии, ограниченные в еде и крове, ингуши не сломились под ударами судьбы. Напротив – сохранили свой язык, культуру, обычаи и традиции, сплотились и стали сильнее духом, внесли посильный вклад в развитие тех районов, в которых они проживали, отличились огромным трудолюбием и добрососедством. Мудрость, терпение и сила духа, вера в торжество справедливости помогли нам не только выстоять в тяжелейших условиях, но и вернуться на родную землю.

Наши старейшины, свидетели тех событий, с большой теплотой и благодарностью вспоминают тех, кто на чужбине оказал ингушскому народу всяческую помощь и поддержку. Во многом благодаря помощи представителей русского, казахского, киргизского и других народов наш народ выжил в тех сложных условиях.

Сегодня мы должны об этом помнить и обязаны сделать все возможное, чтобы никогда впредь наш народ не испытал ужасов репрессий. Жить в мире и согласии единой многонациональной семьей, вместе противостоять любым невзгодам, быть друг другу опорой – вот залог процветания нашей Ингушетии и всей России.

Президент Ингушетии пожелал соотечественникам благополучия, добра и мирного неба над головой.

Фото ria.ru