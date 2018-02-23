Министр нацэкономики: У нас даже в 2016 году не было кризиса
Кризис - это совершенно другие макроэкономические понятия и состояние.
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов в интервью директору Центра прикладных исследований "Талап" Рахиму Ошакбаеву высказал свое мнение о кризисе в Казахстане, передает Zakon.kz.
«Что касается кризиса. Я думаю, у нас даже в 2016 году не было кризиса. Потому что кризис - это совершенно другие макроэкономические понятия и состояние. Поэтому, что касается 2017 года, конечно, это постепенное восстановление и выход на стабильный рост экономики, который, мы надеемся, будет продолжен в ближайшие пять-семь лет», - сказал он.
Министр отметил, что основными драйверами в экономике Казахстана остаются горнорудный, нефтегазовый и металлический секторы.
«Они и останутся драйверами, мы это прекрасно понимаем и не собираемся от этого отказываться. Глава государства говорит, что базовые отрасли - это наш страновой хребет вокруг которого мы выстраиваем мышцы», - отметил он.
Фото: facebook.com/rakhim.oshakbayev
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