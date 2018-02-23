Прибыль страховщиков падает второй год подряд: за 2017 год - 67 млрд тг, на 19% меньше, чем годом ранее

Прибыль страховых компаний РК за 2017 год составила 67 млрд тг, что на 19,1% меньше, чем за январь-декабрь 2016 года (82,8 млрд тг).

Примечательно, что снижение прибыли фиксируется, несмотря на увеличение доходов - за год на 11,3%, до 334,5 млрд тг. Объясняется это более значительным увеличением расходов - сразу на 22,9%, до 267,5 млрд тг.

Снижение прибыли наблюдается второй год подряд.

Чистые расходы на осуществление страховых выплат за год увеличились лишь на 0,2%, до 76,2 млрд тг. Годом ранее рост в этой сфере расходов составлял 7,7%, до 76,1 млрд тг.

Их доля от расходов СК в целом за год уменьшилась с 35% до 28,5%.

Впрочем, непосредственно непокрытые убытки в отчетном 2017 году показали только 3 страховые компании из 32, остальные фиксируют нераспределенную прибыль (нераспределенный доход).

С большим отрывом по объемам лидирует страховая компания «Евразия» с суммой почти в 13 млрд тг, что на 31,4% меньше, чем за 2016 год.

Следом идет «Kaspi Страхование» с объемом 6,2 млрд тг, на 3,5% меньше, чем за 2016 год.

Также в тройке лидеров СК «Виктория», с объемом прибыли за 2017 год в 5,4 млрд тг, рост за год - на 7,1%.