Назначен аким Буландынского района Акмолинской области

21 февраля 2018 года аким Акмолинской области Малик Мурзалин в Буландынском районе представил активу района нового акима. По согласованию с Администрацией Президента Республики Казаxстан и с согласия районного маслихата им стал Нуркенов Жомарт Жумагалиевич.

Сорокатрехлетний Жомарт Нуркенов - уроженец города Целинограда. Он окончил Акмолинский аграрный университет, Кокшетауский государственный университет имени Шокана Уалиханова.

Начал трудовую деятельность ветеринарным врачом, затем работал заведующим отделом ветеринарного надзора, заместителем начальника Целиноградского районного территориального управления Министерства сельского хозяйства. В разные годы занимал должности начальника территориальной инспекции и управления сельского хозяйства Акмолинской области. Был акимом Атбасарского и Аршалынского районов, руководителем аппарата акима Акмолинской области.

До настоящего назначения возглавлял Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК.

Руководитель региона Малик Мурзалин поставил перед Жомартом Нуркеновым и активом района ряд важных задач. В сфере сельского хозяйства поручено расширить посевы кормовых культур, увеличить поголовье всех видов скота за счет улучшения селекционно-племенной работы. Кроме того, поручено обеспечить загрузку имеющихся производственных мощностей предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, а также ввод крупного индустриального проекта - Макинской птицефабрики. «Этобудет локомотив развития района. Реализация проекта позволит создать порядка 1000 новых рабочих мест. Здесь за счет биобезопасности и экологичности производства будут выпускать качественную и полезную продукцию», - сказал Малик Мурзалин.

Акцентировал внимание аким области и на важности завершения строительства плавательного бассейна. Среди приоритетных направлений работы также были названы жилищное строительство, развитие инженерной инфраструктуры района, реализация проектов в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020».