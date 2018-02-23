В Кыргызстане сделали еще одно заявление в связи с задержанием Асылбек уулу в Алматы

Федерация спортивной борьбы страны полагает, что он не может быть причастным к коррупционным делам в сфере таможенных структур.

Федерация спортивной борьбы Кыргызской Республики выражает надежду на то, что правоохранительные органы Республики Казахстан проявят объективный подход для выяснения причастности Асылбек уулу Дамирбека, арестованного на казахской территории в ходе спецоперации по пресечению контрабандной деятельности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Задержанный первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Кыргызской Республики, депутат Жогорку Кенеша КР Асылбек уулу Дамирбек известен в спортивных кругах международного масштаба как бронзовый призер чемпионата мира и чемпион Азии. С 2013 года он занимает пост вице-президента Азиатского совета по спортивной борьбе. По его инициативе Кыргызстану доверили стать страной-организатором проведения в 2018 году чемпионата Азии по спортивной борьбе среди взрослых, и в этом личная заслуга Дамирбека. Это весьма значимое событие, имеющее статус отборочного турнира к чемпионату мира.

Асылбек уулу Дамирбек пользуется заслуженным авторитетом в мире спорта, по его приглашению Бишкек посетят олимпийские чемпионы, президенты международных федераций и члены исполкома Азиатского совета по спортивной борьбе. В конце февраля этого года на чемпионат Азии в Бишкек прибудут 700 участников. Благодаря ему стало возможным провести у нас такое крупное мероприятие. Он координировал работы по подготовке столичного Дворца спорта к проведению чемпионата в соответствии с международными стандартами.

Полагаем, что спортивный деятель столь крупного международного масштаба и депутат парламента республики не может быть причастным к коррупционным делам в сфере таможенных структур. Мы надеемся, что спецслужбы Казахстана проявят должный уровень профессионализма на основе достаточной базы доказательств, - сообщили в федерации.

Ранее сообщалось о задержании граждан Кыргызстана в ходе спецоперации, которую силовики провели в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Были задержаны 29 человек. Одним из задержанных оказался парламентарий соседнего государства.

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