КГА: в казахстанской авиации вырос пассажиропоток

В сфере авиационныx перевозок Казаxстана наблюдается устойчивый рост. Так, за январь 2018 года число перевезенных пассажиров составило 586,6 тыс. человек, что на 19% больше показателя аналогичного периода 2017 года (491,4 тыс. человек).

Об этом сообщил Комитет гражданской авиации МИР РК на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz.

Напомним, что в прошлом году было перевезено 7,4 млн пассажиров. Темпы роста пассажиропотока за 2017 год составили 23%, что является лучшим показателем за последние 25 лет.

Рост транзитных пассажиров составил 30%, грузоперевозок - 24%. К 2020 году планируется увеличение пассажирских авиаперевозок на 35%, транзитных авиапассажиров более чем в 2,5 раза и грузоперевозок в 2 раза.