В Казахстане реализуют проекты ГЧП на сумму около 2 трлн тенге

Реализуются и готовятся проекты государственно-частного партнерства на сумму около 2 триллионов тенге. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Руслан Даленов на круглом столе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За весь период до 2016 года было реализовано 23 договора на сумму 61 миллиард тенге, а только за один 2017 год их количество увеличилось почти в 7 раз. За один год 160 договоров на сумму 146 миллиардов тенге. Какой сегодня мы имеем тренд в ГЧП? Было за все годы 23, за один год 160, в этом году уже подписано 11 договоров. Всего действующий портфель ГЧП сегодня составляет 194 проекта, это в 8 раз больше, чем за предыдущие 10 лет. Всего текущие проекты - это 402 миллиарда тенге, и на стадии подготовки еще полтысячи проектов на сумму почти полтора триллиона тенге», - сказал Р. Даленов.

По его словам, увеличение количества проектов ГЧП связано с принятием в конце 2015 года Закона «О государственно-частном партнерстве». Ранее действовал только Закон «О концессиях», который позволял реализовывать в рамках ГЧП только крупные инфраструктурные проекты. Сейчас же, среди указанных 194 проектов, есть проекты в самых разных отраслях.

Вице-министр отметил, что основными факторами быстрого роста ГЧП в последние годы явились частная финансовая инициатива и самостоятельность местных исполнительных органов. Ранее проекты ГЧП инициировались только государством, но эти проекты не всегда были интересны бизнесу. Иногда бизнес самостоятельно что-то строил и предлагал государству обеспечить использование объекта с условием последующей его передачи государству. Но законодательство этого не позволяло. Теперь, после изменения законодательства, из 194 проектов ГЧП 119 реализованы по частной финансовой инициативе. Например, бизнесмен строит детский сад и предлагает государству выкупить этот детсад в рассрочку.

Далее, раньше экспертиза всех проектов ГЧП проводились Министерством национальной экономики - в АО «Казахстанский центр ГЧП». Теперь экспертиза всех проектов, кроме самых крупных, стоимостью свыше 10 миллиардов тенге, проводятся местными исполнительными органами, с привлечением региональных центров ГЧП. Это позволило сократить срок согласования проектов с 18 до 7 месяцев.

Р. Даленов также сообщил, что развитию ГЧП способствовал запрет на секвестрацию расходов по проектам ГЧП. Ранее частный партнер не был от этого защищен. Теперь, после введения запрета, повысилось доверие со стороны бизнеса, облегчилось кредитование. Также с 2016 года был установлен минимальный показатель в 5 проектов ГЧП в год для каждого региона. Контроль ведется на уровне Правительства. Это позволило активизировать работу ГЧП.

Кроме того, вице-премьер перечислил последние нововведения в сфере ГЧП: оптимизация процедур; разработка типовой документации; долгосрочная гарантия потребления; регистрация договоров ГЧП в органах казначейства и единая база данных по проектам ГЧП для потенциальных инвесторов.

Фото: DNR-LIVE