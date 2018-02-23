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Бюро Мажилиса определило вопросы предстоящего пленарного заседания Палаты

23 февраля 2018, 12:43

Палате предлагается в первом чтении обсудить законодательные поправки по вопросам страхования и страховой деятельности.

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Zakon.kz.

Палате предлагается в первом чтении обсудить законодательные поправки по вопросам страхования и страховой деятельности.

Законопроект направлен на создание эффективного механизма защиты прав потребителей финансовых услуг, способствующего повышению доверия физлиц к поставщикам страховых услуг.

В первом чтении депутаты рассмотрят и нововведения относительно усиления защиты права собственности и арбитража.

Этот законопроект направлен, в частности, на обеспечение баланса интересов между кредитором и заемщиком по кредитным договорам, унификацию оснований равноценной компенсации стоимости изымаемого имущества для госнужд.

Проект повестки содержит и ратификационный законопроект, по которому Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это поправки в Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ.


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