Бюро Мажилиса определило вопросы предстоящего пленарного заседания Палаты

Палате предлагается в первом чтении обсудить законодательные поправки по вопросам страхования и страховой деятельности.

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Zakon.kz.

Палате предлагается в первом чтении обсудить законодательные поправки по вопросам страхования и страховой деятельности.

Законопроект направлен на создание эффективного механизма защиты прав потребителей финансовых услуг, способствующего повышению доверия физлиц к поставщикам страховых услуг.

В первом чтении депутаты рассмотрят и нововведения относительно усиления защиты права собственности и арбитража.

Этот законопроект направлен, в частности, на обеспечение баланса интересов между кредитором и заемщиком по кредитным договорам, унификацию оснований равноценной компенсации стоимости изымаемого имущества для госнужд.

Проект повестки содержит и ратификационный законопроект, по которому Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения. Это поправки в Соглашение о статусе Экономического Суда СНГ.