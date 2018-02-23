Казахстанский бизнес готов включиться в работу по введению электронных автопаспортов

«Переход с 1 июля 2018 года на электронные паспорта транспортных средств позволит упростить в Евразийском экономическом союзе оформление документов и снизить операционные издержки бизнеса, а также реализовать принцип прозрачности и прослеживаемости на всех этапах эксплуатации автотранспорта», - заявил директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев на встрече с членами Ассоциации казахстанского автобизнеса.

Введение электронных автопаспортов способствует формированию общей и достоверной базы данных, в которой национальные сегменты будут взаимодействовать и обмениваться сведениями через интегрированную информационную систему ЕАЭС. Появится возможность создать максимально полные истории «жизни» автомобилей, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, участия автотранспортных средств в дорожно-транспортных происшествиях.

«Комиссия совместно со странами Союза несколько лет готовила введение системы электронных документов, - напомнил участникам встречи Арман Шаккалиев. - Бизнес активно участвовал в этой работе. Поэтому именно сейчас, когда остался последний шаг к переходу на современные цифровые методы хранения данных, нам важно услышать мнение предпринимателей о том, насколько все готово к старту».

На встрече было отмечено, что в Республике Беларусь и Российской Федерации уже приняты необходимые нормативные правовые акты, позволяющие начать эксплуатацию системы и дать возможность использования электронной инфраструктуры всем заинтересованным лицам. В частности, определены национальные органы, которые обеспечат взаимодействие с союзным администратором систем электронных паспортов - АО «Электронный паспорт», сформированы национальные части единого реестра уполномоченных органов и организаций-изготовителей транспортных средств, которые будут осуществлять оформление паспортов.

Представители ЕЭК предложили казахстанскому бизнесу активнее участвовать в разработке и реализации правовых актов, необходимых для своевременного введения системы электронных паспортов в Республике Казахстан. Члены Ассоциации казахстанского автобизнеса и эксперты ЕЭК согласились с тем, что необходимо в кратчайшие сроки завершить все подготовительные работы.

Справка

Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) основана в 2010 году как добровольное профессиональное объединение официальных дилеров, импортеров, дистрибьюторов и национальных производителей автомобильного рынка Казахстана. Членами АКАБ являются более 30 крупных и малых предприятий и организаций.​