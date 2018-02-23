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Работу участковых будут проверять по видеокамерам в Алматы

23 февраля 2018, 13:20

Пилотный проект запущен в одном из опорных пунктов в Алмалинском районе.

Работу участковых инспекторов начнут проверять с помощью камер видеонаблюдения. Об этом рассказал начальник Местной полицейской службы ДВД Алматы Жасулан Байкенов на брифинге в Региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пилотный проект запущен в одном из опорных пунктов в Алмалинском районе.

«В 25-м опорном экспериментальном пункте есть две стороны: если мы через Интернет подключим видеокамеры - это будет нарушение режима секретности. Мы подключаем их по своей базе и видим по своему каналу, что участковый ведет наблюдение в комнате инспектора, где идет прием граждан. Мы каждый день смотрим», - сообщил Байкенов.

Местная полицейская служба заключила договор с национальным телекоммуникационным оператором. Камеры будут подключены ко всем опорным пунктам для наблюдения за участковыми инспекторами. По мнению Байкенова, это обеспечит контроль над работой инспекторов, а также поможет избежать коррупционных правонарушений и провокаций.

Фото: 62ИНФО


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