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Продавцов цветов могут оштрафовать в Алматы на 8 марта

23 февраля 2018, 14:08

Об этом сообщил начальник Жасулан Байкенов.

Продавцов цветов, не имеющих разрешение на торговлю, могут оштрафовать в Международный женский день, а также вынести штрафные санкции за нарушение правил благоустройства. Об этом сообщил начальник местной полицейской службы ДВД Алматы Жасулан Байкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акции на 8 марта у нас будут проводиться сотрудниками по торговле в неустановленных местах - это 204 статья Административного кодекса РК, а также можно применить в отношении данных лиц статью за нарушение благоустройства, если у них по периметру мусор. Если разрешение на торговую деятельность с акимата имеется, то меры в отношении субъекта предпринимательства у нас не применяются», - заявил Ж. Байкенов.

Ранее он сообщил, что за алматинскими дворами начнут следить с помощью камер видеонаблюдения. Также для контроля работы инспекторов видеокамеры установят в опорных пунктах.

Фото: inform.kz


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