Вице-министр Бауржан Бекешев: У «Арселор Миттал» могут изъять госсубсидии

У «Арселор Миттал могут быть изъяты ранее предоставленные бюджетные средства. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Бауржан Бекешев на расширенном заседании комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании обсуждался проект Закона «О ратификации Соглашения о порядке добровольного согласования государствами-членами Евразийского экономического союза с Евразийской экономической комиссией специфических субсидий в отношении промышленных товаров и проведения Евразийской экономической комиссией разбирательств, связанных с предоставлением государствами-членами Евразийского экономического союза специфических субсидий».

«Речь идет о расследовании, которое ведется в отношении «Арселор Миттал». Российская сторона не имеет права получить эти средства от нас, они имеют право потребовать от нас принять компенсирующие меры. То есть, если они докажут, и наша сторона признает предъявляемую претензию, то мы должны будем у «Арселор Миттал» изъять всю ту сумму, за тот период, с учетом полуторапроцентной ставки рефинансирования, из бюджета этого предприятия. Эта сумма поступит в наш государственный бюджет», - сказал Б. Бекешев, отвечая на вопросы депутатов.

Депутаты выражали обеспокоенность по поводу претензий российских металлургов к «Арселор Миттал» в связи с недополученной ими прибылью из-за субсидируемых поставок этой компанией в РФ. Речь идет о 800 миллионах долларов.

Вице-министр пояснил, что после вступления в силу указанного Соглашения, компенсирующие меры не будут приниматься, речь будет идти только о прекращении субсидирования.

В своем докладе Б. Бекешев сообщил, что Соглашением предусмотрено 15 критериев допустимости субсидий. Если субсидии соответствуют одному или нескольким критериям, которые установлены Комиссией, то принимается решение о согласовании такой субсидии. Допустимыми могут быть следующие субсидии. Например, субсидии являются малозначимыми - до 100 тысяч долларов одному предприятию-получателю. Или субсидии направлены: на реализацию совместного проекта, предусматривающего производство продукции, которая не производится на таможенной территории Союза; на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, в том числе совместных, с целью стимулирования высокотехнологичных производств; на осуществление инновационной деятельности. Субсидия считается допустимой, если она направлена на оказание помощи предприятию, которое находится в состоянии банкротства, на оказание помощи в оплате консультационных услуг, в организации участия в торговых ярмарках, в проведении фундаментальных исследований. Если субсидия направлена на подтверждение соответствия продукции международным стандартам - там возмещается до половины стоимости.

К запрещенным относятся субсидии, предоставление которых связано с экспортом продукции и импортозамещением. Это принято по аналогии с правилами Всемирной торговой организации.

По словам Б. Бекешева, Соглашение дает следующее преимущество - сегодня, если предприятие, получившее субсидию, по мнению другой стороны, наносит своей деятельностью ущерб экономике другой стороны, то пострадавшая сторона может заявить о введении компенсирующей меры. То есть, у предприятия, получившего субсидию, эта сумма возвращается в бюджет государства. Предполагается, что это приведет к выравниванию конкуренции по данному виду продукции. После вступления в силу Соглашения, если данная субсидия будет согласована, то компенсирующая мера не будет применяться. Если сторона признает, что этой субсидией нанесен ущерб, в этом случае достаточно будет прекратить данное субсидирование.

В отношении процедуры разбирательства вице-министр отметил, что сейчас у стран ЕАЭС есть право самостоятельно проводить расследование. Но здесь присутствует субъективный фактор, так как заинтересованная сторона сама проводит расследование и сама же принимает решение о том, нанесен ее экономике ущерб или не нанесен. Со вступлением в силу Соглашения разбирательства будут проводить по заявлению государства на площадке Комиссии. Комиссия будет выступать как независимый арбитр. Это позволит обеспечить объективное рассмотрение спорных вопросов.

Соглашение подготовлено в реализацию Договора о Евразийском экономическом союзе и подписано 26 мая 2017 года на заседании Евразийского межправительственного Совета.

Фото: UBR