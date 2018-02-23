Жителям Костанайской области разъяснили Послание главы государства

Заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова посетила с визитом Костанайскую область в составе Республиканской информационно-пропагандисткой группы по разъяснению Послания главы государства народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», передает Zakon.kz.

Она провела встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом высших учебных заведений области, с жителями города Костанай и государственными служащими региона. Всего в мероприятиях приняли участие свыше 600 жителей области.

Почему Казахстан должен быть вовлечен в процесс четвертой промышленной революции, какова роль региона в индустриализации, о пользе цифровизации и автоматизации процессов и как это отразится на повышении производительности труда, как повысить транзитный потенциал области и необходимости изменения подходов к управлению сырьевыми ресурсами, повышения эффективности транспортно-логистической инфраструктуры, о вопросах эффективного государственного управления и государственной антикоррупционной политике, новых антикоррупционных проектах и о значимости человеческого капитала для решения этих насущных задач – все эти вопросы охватила зампред агентства в своем выступлении перед жителями.

Затронула она и немаловажные для региона вопросы образования и здравоохранения, обеспечения жителей области качественной питьевой водой. Простота и доступность изложения сути каждого из направлений Послания, с проецированием на проблемные вопросы развития области, пришлись по душе участникам встречи, они активно задавали свои вопросы.

В своем обращении к молодому поколению Айгуль Шаимова отметила, что главная задача сегодня – повысить доверие граждан к госслужбе. По ее словам, ежегодно растет количество желающих работать на государственной службе и за последние три года их число увеличилось в 3,5 раза.

В свою очередь, студенты интересовались «формулой успеха» заместителя председателя агентства. На что Айгуль Шаимова ответила, что необходимо верить в себя, упорно трудиться и любить свое дело. В ходе встречи студенты презентовали реализованные совместно с территориальным департаментом агентства мероприятия.

К слову, департаментом АДГСПК по Костанайской области совместно со студентами воплощаются антикоррупционные проекты - акции «Чистая сессия» и «Нет коррупции!», встречи, лекции и семинары, которые заставляют молодых задуматься о будущем страны без коррупции.

Также в ходе рабочей поездки зампред агентства посетила филиал РГКП «Академия государственного управления при Президенте РК по Костанайской области». В рамках визита она ознакомилась с основными направлениями и процессом работы филиала, материально-технической базой и основными векторами образовательного процесса.