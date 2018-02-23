В бюджет поступило свыше 8,8 трлн тенге налогов

Сумма собранных по итогам прошлого года налогов составила 17% к ВВП, сообщил председатель комитета госдоходов Ардак Тенгебаев, пишет Интерфакс-Казахстан.

«В целом по итогам 2017 года бизнес пополнил казну государства налогами на 8 трлн 812 млрд тенге. Отмечаем положительную динамику на уровне 23%, или 1 трлн 659 трлн тенге», — сказал Ардак Тенгебаев на коллегии комитета госдоходов в Астане в пятницу.

По его словам, сумма собранных налогов составляет 17% к ВВП, что на 1,8 процентного пункта выше, чем в 2016 году.

«Набирает популярность еще один электронный сервис комитета госдоходов — электронные счета-фактуры. С каждым днем растет количество налогоплательщиков, которые оформляют счета-фактуры в электронном виде. Так, за 2017 год количество пользователей возросло практически вдвое — с 97 тыс. до 170 тыс.», — отметил глава комитета госдоходов.

Таким образом, количество выписанных счетов увеличилось с 19 млн до 53 млн, что обеспечило дополнительный прирост поступлений в бюджет на 31 млрд тенге, добавил Ардак Тенгебаев.