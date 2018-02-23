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Невеста сына принцессы Монако Стефании похожа на казашку

23 февраля 2018, 15:49

Об этом ей пишут под фотографиями в соцсетях.

Старший сын принцессы Монако Стефании, племянник правящего князя Альбера II, 25-летний Луи Дюкрюэ, объявил о помолвке. Избранницей молодого человека, который занимает 11 место в очереди на княжеский престол, стала его давняя подруга Мари Шевалье, передает Zakon.kz со ссылкой на Hellomagazine.com.

Предложение руки и сердца возлюбленной Луи сделал во время их совместного отдыха во Вьетнаме. Снимками с помолвки пара поделилась на своих страницах в Instagram, позднее новость подтвердил пресс-секретарь принцессы Стефании.

Мари по типу внешности очень похожа на казашку. Об этом ей даже пишут под фотографиями в соцсетях.

Однако известно, что Мари никакая не казашка. Она имеет вьетнамские корни со стороны матери.

Луи Дюкрюэ и Мари Шевалье вместе около пяти лет: они познакомились во время совместной учебы в США, в Западно-Каролинском университете, где он изучал спортивный менеджмент, а она - маркетинг. О том, что Дюкрюэ намерен сделать Шевалье предложение, заговорили еще в прошлом году: в частности, о скорой свадьбе представителя княжеской семьи писала обозреватель испанского издания semana Ольга Перес.

Фото: instagram.com/mariehoachevallier


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