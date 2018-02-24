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Новые случаи бешенства животных выявили в Мангистауской области

24 февраля 2018, 01:43

Хозяева заболевших животных получат компенсацию.

В Мангистауской области зарегистрировано еще 14 случаев бешенства животных. Заболевание диагностировали у верблюдов, лошадей и крупного рогатого скота. Эту информацию подтвердили специалисты областного департамента ветеринарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Диагноз поставлен после исследования 50 проб животных республиканской ветеринарной лабораторией.

«Хозяева заболевших животных получат компенсацию. Компенсация будет выплачиваться согласно приказу № 559 Министерства сельского хозяйства РК. Для этого люди должны сдать соответствующие документы в противоэпизоотический отряд», - сказал руководитель отдела эпизоотической безопасности Управления ветеринарии Мангистауской области Камбар Момынов.

Заразившийся инфекцией скот зарегистрирован в Жанаозене, Мунайлы, Каракиянском и Мангистауском районах. Предполагается, что домашние животные могли заразиться от укуса диких зверей, таких как волки, лисы, корсаки. Поэтому городские и районные акиматы ведут работы по определению количества диких животных на своих территориях. Также проводятся разъяснительные работы среди жителей области о соблюдении правил содержания скота, о порядке исполнения своих обязанностей, предусмотренных ветеринарным законодательством.

Напомним, до этого в Мангистауской области было зарегистрировано 5 фактов заболевания животных бешенством.

Фото с сайта inform.kz


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