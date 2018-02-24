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Советский актер скончался на Украине

24 февраля 2018, 01:56

Народному артисту было 94 года.

В Киевской области на 95-м году жизни умер народный артист Украины Анатолий Решетников. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на журналиста Олега Вергелиса.

«Ушёл из жизни патриарх отечественной сцены, народный артист Украины Анатолий Решетников», — заявил Вергелис.

Решетников известен своими ролями в фильмах «Вдали от Родины» и «Огненный мост», а также в спектаклях «Дядя Ваня», «Варшавская мелодия», «Каминный хозяин».


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