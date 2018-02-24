Расписание выступлений казахстанских спортсменов на ОИ-2018 24 февраля
24 февраля 2018, 06:13
Наши спортсмены выступят в двух видах спорта.
Сегодня наши спортсмены выступят в двух видах спорта на Олимпийских играх-2018, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 24 февраля:
Лыжные гонки
Мужчины, масс-старт, 50 км
Алексей Полторанин, Денис Волотка, Евгений Величко, Виталий Пухкало
Начало в 11:00* - финал
Конькобежный спорт
Мужчины, масс-старт
Федор Мезенцев
Начало в 17:45 - полуфинал, 19:00 - финал
*по времени Астаны
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Фото: rsport.ria.ru
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