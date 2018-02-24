Расписание выступлений казахстанских спортсменов на ОИ-2018 24 февраля

24 февраля 2018, 06:13

Наши спортсмены выступят в двух видах спорта.

Сегодня наши спортсмены выступят в двух видах спорта на Олимпийских играх-2018, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 24 февраля:

Лыжные гонки

Мужчины, масс-старт, 50 км

Алексей Полторанин, Денис Волотка, Евгений Величко, Виталий Пухкало

Начало в 11:00* - финал

Конькобежный спорт

Мужчины, масс-старт

Федор Мезенцев

Начало в 17:45 - полуфинал, 19:00 - финал

*по времени Астаны

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Фото: rsport.ria.ru


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