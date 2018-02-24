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Как в Алматы готовятся к паводкам

24 февраля 2018, 06:32

Отчет о проделанной работы был опубликован на странице городского акимата в Instagram.

В Алматы началась работа по очистке арычной системы, сообщает Zakon.kz.

Отчет о проделанной работы был опубликован на странице городского акимата в Instagram. Судя по фото, работы проводились в Алатауском, Ауэзовском и Жетысуском районах.

"Для предотвращения подтоплений, во всех районах города ведётся очистка арычной сети от снега и мусора", - говорится в информации под фото.

Фото: @akimat_almaty


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