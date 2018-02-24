Как в Алматы готовятся к паводкам
Отчет о проделанной работы был опубликован на странице городского акимата в Instagram.
В Алматы началась работа по очистке арычной системы, сообщает Zakon.kz.
Отчет о проделанной работы был опубликован на странице городского акимата в Instagram. Судя по фото, работы проводились в Алатауском, Ауэзовском и Жетысуском районах.
"Для предотвращения подтоплений, во всех районах города ведётся очистка арычной сети от снега и мусора", - говорится в информации под фото.
Фото: @akimat_almaty
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