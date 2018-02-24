96 иностранцев выдворили из Казахстана

Кроме того, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы привлечено 16 работодателей, граждан Республики Казахстан.

В результате оперативно-профилактического мероприятия выявлено порядка 700 фактов нарушений миграционного законодательства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В целях обеспечения надлежащего правопорядка, выявления и пресечения незаконной миграции на территории столицы с 20 по 22 февраля т.г. в Астане проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».

Кроме того, за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы привлечено 16 работодателей, граждан Республики Казахстан.

Вместе с тем, в ходе ОПМ за несоблюдение правил пребывания приглашенных иностранных граждан привлечено 24 граждан Казахстана.

Специализированным межрайонным административным судом г. Астаны за нарушение миграционного законодательства выдворено из страны 96 иностранцев, в отношении 406 иностранных граждан приняты решения о сокращении сроков временного пребывания.

Всего в ходе ОПМ наложено штрафов на сумму около 1 млн. 200 тысяч тенге, из них взыскано около 950 тысяч тенге.

В Едином реестре досудебного расследования в сфере миграционного законодательства зарегистрировано 9 уголовных правонарушений, из них 8 уголовных дел по ст.393 УК РК (невыполнение решения суда о выдворении).

Как показали результаты ОПМ, основными нарушениями со стороны иностранцев является нарушение установленного порядка въезда, выезда и пребывания в Республике Казахстан.

Фото: rian.com.ua