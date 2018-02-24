Мальчика с ожогами из Алматинской области отправили на лечение в Сеул

7-летний Коля из Алматинской области, который получил ожоги, отправился на лечение в Южную Корею, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написала Аружан Саин.

«23 февраля Николай Классен в сопровождении социального работника улетает на первый этап лечения. Мы верим, что жизнь ребенка кардинально изменится после этой поездки. Физическая боль отпустит, и душевная тоже пройдет. По плану, ему будет сделана операция, которая включит в себя три операции. Это путь, который будет более щадящим для ребенка, потому что каждый раз давать общий наркоз, и проходить тяжелый реабилитационный послеоперационный период - трудно для ребенка. Поэтому, врачи планируют 9-ти часовую операцию, в которой будут отделять и формировать кожу между головой, шеей мальчика, плечами, и прооперируют руки-пальчики. Остальные этапы будут уже направлены на тело и ножки»,— говорится в сообщении.

Аружан Саин выразила благодарность всем, кто оказывал помощь.

«Это огромное количество людей, которые делали онлайн пожертвования на сайте www.detdom.kz, банковские переводы и отправляли смс пожертвования на номер 9099. В итоге в короткий срок собралась сумма в размере 3 852 412 тенге»,— отметила Саин.

Аружан отметила, что за 2 года мамой мальчика не было предпринято никаких попыток существенно помочь ребёнку. После самого инцидента с возгоранием одежды, мальчику была оказана срочная медицинская помощь. Но Коля рос, а изрубцованная кожа не растягивалась. Таким образом, к 7 годам у мальчика срослось тело и голова, срослись пальчики, ребенок постоянно испытывал боль, и без кардинального решения состояние мальчика по мере роста только ухудшалось.

По ее словам, учитывая состояние ребёнка, а также асоциальный образ жизни мальчика, органы опеки передали Колю вместе с сестрой под опеку в негосударственный, некоммерческий приют по воспитанию детей-сирот, инвалидов и детей из малообеспеченных семей «Ковчег». В Астане ребенку прооперировали руки, но на остальное тело требовалось пересадка искусственной кожи, которую могли сделать в клинике в Сеуле.

Фото: соцсети