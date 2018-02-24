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Бузова собирается подать в суд на участника Comedy Club

24 февраля 2018, 14:25

Телеведущая также подчеркнула, что никогда никому не позволит оскорблять её фанатов.

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что один из участников телепередачи Comedy Club публично назвал её шлюхой, а её фанатов — мразями. Теперь девушка собирается подать на обидчика в суд.

— Сегодня один "недомужчина", с которым мы работаем на одном канале, позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из "камеди", никак не повлияли на эту ситуацию. Поэтому я буду решать это через суд. Называть меня шлюхой и оскорблять моих поклонников, называя их мразями и собаками, я не позволю никому, — написала Бузова в своём "инстаграме".

Имя оскорбившего её мужчины телеведущая называть не стала. Однако в комментариях к посту пользователи социальной сети предположили, что обидчиком является комик Андрей Скороход.

Фото: © Instagram/buzova86. Источник: Лайф


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