Бузова собирается подать в суд на участника Comedy Club

Телеведущая также подчеркнула, что никогда никому не позволит оскорблять её фанатов.

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что один из участников телепередачи Comedy Club публично назвал её шлюхой, а её фанатов — мразями. Теперь девушка собирается подать на обидчика в суд.

— Сегодня один "недомужчина", с которым мы работаем на одном канале, позволил публично меня оскорбить. К сожалению, те, которых я считала своими друзьями из "камеди", никак не повлияли на эту ситуацию. Поэтому я буду решать это через суд. Называть меня шлюхой и оскорблять моих поклонников, называя их мразями и собаками, я не позволю никому, — написала Бузова в своём "инстаграме".

Имя оскорбившего её мужчины телеведущая называть не стала. Однако в комментариях к посту пользователи социальной сети предположили, что обидчиком является комик Андрей Скороход.

Фото: © Instagram/buzova86. Источник: Лайф