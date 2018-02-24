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Копы США жалуются на iPhone

24 февраля 2018, 14:31

По словам полицейских, к ним постоянно поступают ложные экстренные вызовы.

Американские полицейские с октября 2017 года получили более 1,6 тысячи ложных экстренных вызовов с iPhone и прочей техники Apple, заявила телекомпания CBS со ссылкой на правоохранителей.

Соответствующие показатели продемонстрировали полицейские города Элк-Гров. Как отмечается, за сутки правоохранители получают порядка 20 ложных вызовов, которые поступают из сервисного центра Apple. Правоохранители слышат в трубке молчание или разговоры сотрудников.

В начале 2018 года полицейские округа Саркаменто уже получили 47 ложных вызовов. В Apple ответили, что работают над устранением неполадок.

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф. Источник: L!FE


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