Вратарь немецкого клуба решил попить воды во время матча и пропустил гол

25 февраля 2018, 07:03

Этот эпизод едва не стоил его команде победы.

Курьезный случай произошел в матче 24-го тура второй Бундеслиги между "Дуйсбургом" и "Ингольштадтом", сообщает Vesti.kz.

На 18-й минуте голкипер "Дуйсбурга" Марк Флеккен решил попить воды из бутылки, которая лежала в сетке его ворот, пока его одноклубники проводили атаку.

В это время "Ингольштадт" провел быструю контратаку. Защитник "Дуйсбурга", пытаясь помешать сопернику, скинул мяч головой своему голкиперу, который находился спиной к полю и пил воду в воротах, не обращая внимания на ход игры. Футболист "Ингольштадта" Стефан Кучке догнал мяч и отправил его в ворота, сравняв счете (1:1).

Несмотря на курьезный эпизод, "Дуйсбург" добился победы со счетом 2:1.

Фото: welt.de


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