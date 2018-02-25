Вратарь немецкого клуба решил попить воды во время матча и пропустил гол

Этот эпизод едва не стоил его команде победы.

Курьезный случай произошел в матче 24-го тура второй Бундеслиги между "Дуйсбургом" и "Ингольштадтом", сообщает Vesti.kz.

На 18-й минуте голкипер "Дуйсбурга" Марк Флеккен решил попить воды из бутылки, которая лежала в сетке его ворот, пока его одноклубники проводили атаку.

В это время "Ингольштадт" провел быструю контратаку. Защитник "Дуйсбурга", пытаясь помешать сопернику, скинул мяч головой своему голкиперу, который находился спиной к полю и пил воду в воротах, не обращая внимания на ход игры. Футболист "Ингольштадта" Стефан Кучке догнал мяч и отправил его в ворота, сравняв счете (1:1).

Несмотря на курьезный эпизод, "Дуйсбург" добился победы со счетом 2:1.

Фото: welt.de