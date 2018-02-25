СБ ООН принял резолюцию о прекращении боевых действий в Сирии на 30 дней

В субботу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2401, предусматривающую незамедлительное прекращение огня в Сирии. Члены Совбеза потребовали, чтобы все стороны конфликта прекратили боевые действия по всей Сирии как минимум на 30 дней, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт ООН.

Гуманитарная пауза позволит доставить помощь нуждающимся и эвакуировать больных и раненых.

«Сразу же после прекращения огня все стороны должны обеспечить безопасный, беспрепятсвенный и беспрерывный еженедельный доступ для гуманитарных колонн Организации Объединенных Наций и ее партнеров», – говорится в документе.

Члены Совбеза напомнили, что 5,6 миллиона сирийцев остро нуждаются в гуманитарной помощи. Из них 3 миллиона находятся в труднодоступных или осажденных районах.

В резолюции содержится требование ко всем сторонам конфликта соблюдать принципы международного гуманитарного права и обеспечить безопасность медицинских работников, больниц и других медицинских учреждений.

При этом члены Совбеза подчеркнули, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против ИГИЛ, «Аль-Каиды», Фронта «Ан-Нусра» и других террористических организаций.

Члены Совбеза также призвали стороны конфликта снять осаду с жилых раойнов в Восточной Гуте, Ярмуке, Фуа и Кефрайе.

Голосование по проекту резолюции откладывали уже несколько раз, поскольку члены Совбеза долго не могли договориться о некоторых формулировках. Субботнее голосование состоялось на два часа позже запланированного времени.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя объяснил задержки тем, что первоначальный вариант проекта резолюции носил «директивный» характер и не мог способствовать прекращению огня.

«У нас заняло так много времени согласование резолюции, потому что мы не поддерживаем заложенную в ней директивную схему немедленного установления режима прекращения боевых действий на достаточно длительный срок просто потому, что это в таком виде невыполнимо, – cказал Небензя. – Директивой, без конкретных договоренностей враждующих сирийских сторон, прекращения огня не наступает. Такой оторванный от жизни подход точно не поможет решению неотложных гуманитарных вопросов в Сирии».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал принятие резолюции о прекращении боевых действий в Сирии. Он ожидает, что стороны будут выполнять ее положения, особенно те, которые касаются доставки гуманитарной помощи и эвакуации больных и раненых.

Фото Mануэль Элиас