Туристы выбрали лучшие отели для интима и романтики

Отмечаются такие моменты, как зеркальный потолок, интимность освещения ванной комнаты, средиземноморская атмосфера.

В сети появился путеводитель по гостиницам для любовников, подробности заставят вас покраснеть, пишет РИА Новости.

Его решила создать компания по производству презервативов. Она выбрала 10 пар, которые проводят ночи шикарных бутик-отелях мира и делятся своими впечатлениями в блоге Place of Intimacy.

Так, австралийцы Джессика Д'Арджент и ее друг Джастин Энгельке провели 14 ночей в бутик-отелях Сиднея, Мельбурна, Байрон-Бей, Тасмании, и написали свои собственные эротические обзоры.

"Поездка оказалась потрясающей, у нас было две недели, все расходы оплачивались, мы посещали бутик-отели по всей Австралии и анализировали наш опыт", — делится Джастин Энгельке.

"Мы писали не только о нашей сексуальной жизни, но и о гостиницах", — шутит он.

Также на сайте представлены отели Франции, Португалии, США и Бразилии. Отмечаются такие моменты, как зеркальный потолок, интимность освещения ванной комнаты, средиземноморская атмосфера.

"Комната заполнена зеркалами. Отлично расположенное зеркало на потолке над кроватью, зеркала в душе, зеркала везде", — рассказывают Давид и Александра об отеле в Майями (США).

"Ночь была прохладная, и оказалось трудно покинуть нашу комнату, где теперь разгорался огонь…", — делятся своими впечатлениями от португальской гостиницы Доминика и Каспер.

Ожидается, что список отелей будет пополняться, сейчас там представлены обзоры 30 гостиниц.

Фото: © Depositphotos / karelnoppe