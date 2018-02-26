Вы будете шокированы: эти отечественные и зарубежные звезды – одногодки
Кто же из них выглядит моложе?
А знали ли вы, что эти 22 звезды являются одногодками? Кто, по вашему мнению, выглядит моложе: отечественные звезды или селебрити из Голливуда?
1. Алисия Викандер и Паулина Андреева - 29 лет
2. Гвинет Пэлтроу и Елена Корикова - 45 лет
3. Кира Найтли и Ольга Бузова - 32 года
4. Дженнифер Лоуренс и Регина Тодоренко - 27 лет
5. Энн Хэтэуэй и Ксения Бородина - 35 лет
6. Марго Робби и Нюша - 27 лет
7. Мэрил Стрип и Надежда Бабкина - 68 лет
8. Шакира и Дана Борисова - 40 лет
9. Дженнифер Энистон и Татьяна Буланова - 48 лет
10. Ева Мендес и Наташа Королева - 43 года
11. Ким Кардашьян и Слава - 37 лет
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