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Вы будете шокированы: эти отечественные и зарубежные звезды – одногодки

26 февраля 2018, 01:06

Кто же из них выглядит моложе?

А знали ли вы, что эти 22 звезды являются одногодками? Кто, по вашему мнению, выглядит моложе: отечественные звезды или селебрити из Голливуда?

1. Алисия Викандер и Паулина Андреева - 29 лет

2. Гвинет Пэлтроу и Елена Корикова - 45 лет

3. Кира Найтли и Ольга Бузова - 32 года

4. Дженнифер Лоуренс и Регина Тодоренко - 27 лет

5. Энн Хэтэуэй и Ксения Бородина - 35 лет

6. Марго Робби и Нюша - 27 лет

7. Мэрил Стрип и Надежда Бабкина - 68 лет

8. Шакира и Дана Борисова - 40 лет

9. Дженнифер Энистон и Татьяна Буланова - 48 лет

10. Ева Мендес и Наташа Королева - 43 года

11. Ким Кардашьян и Слава - 37 лет


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