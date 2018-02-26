Футболист казахстанского клуба закрутил роман с Ириной Дубцовой
26 февраля 2018, 06:37
Ради него она поехала в Турцию, где команда проводит тренировочный сбор.
Украинский нападающий "Акжайыка" Адеринсола Эсеола закрутил роман с российской певицей Ириной Дубцовой, сообщает "СтарХит".
На прошлой неделе Дубцова, родившаяся 14 февраля, отправилась отмечать день рождения и День святого Валентина в Турцию. Позже певица заинтриговала 1,3 миллиона подписчиков в Instagram фотографией с незнакомцем.
Изданию удалось выяснить его - им оказался Эсеола, который этой зимой перешел в "Акжайык" и сейчас проходит предсезонные сборы с новой командой в Турции.
Фото: Persona Stars
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