Рысбек после первого нокаута получил место в мировом рейтинге

В Киссимми (США, штат Флорида) он вышел в ринг против американца Джона Морхауса, который также дебютировал в профессионалах.

Авторитетный сайт BoxRec.com обновил профиль казахстанского боксера Армана Рысбека (1-0, 1 КО), сообщает Sports.kz.

После двух сорванных дебютов Рысбек наконец провел первый поединок на профи-ринге. В Киссимми (США, штат Флорида) он вышел в ринг против американца Джона Морхауса, который также дебютировал в профессионалах. Их бой завершился победой Рысбека техническим нокаутом в первом раунде (был рассчитан на четыре).

По его итогам BoxRec поставил Армана на 982-е место в рейтинге средней весовой категории (всего в дивизионе — 1053 боксера). Несмотря на то, что четырьмя поясами (WBA Super, WBC, IBF, IBO) в этом дивизионе владеет соотечественник Рысбека Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО), по версии BoxRec он занимает вторую позицию, уступая своему будущему сопернику — мексиканцу Саулю Альваресу (49-1-2, 34 КО). Реванш состоится 5 мая в Лас-Вегасе.

Фото: SPORTS.KZ