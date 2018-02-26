Жанболат Кесикбаев: Должна быть прозрачность в использовании финансовых средств

В последнее время в СМИ опубликовано ряд материалов касательно проблем по выплатам заработных и премиальных плат спортсменам проектов, входящих в состав ППСК "Астана". На наши вопросы по данной теме ответил генеральный директор корпоративного фонда "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта" Жанболат Кесикбаев.

- Сегодня активно обсуждается вопрос о проблемах в проектах, входящих в состав ППСК "Астана"- это футбольный клуб "Астана", "PROTEAMASTANA" (велокоманда "Астана"), хоккейный клуб "Барыс". Как вы можете прокомментировать эту ситуацию, так как вы с этого года являетесь оператором по оказанию спонсорской помощи?

- Главой государства дано поручение Министерству культуры и спорта Республики Казахстан проработать вопрос в части прозрачного и эффективного распределения выделенных средств на 2018 год. В рамках реализации задания, 16 февраля текущего года решением Правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" принято решение "О сотрудничестве между сторонами в области спорта в Республике Казахстан", где наш Фонд определен оператором денежных средств на этот год. В этой связи, мы в настоящее время проводим тщательный анализ заявок от получателей спонсорской помощи. Также фонд «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта занимается мониторингом и контролем целевого использования выделяемых средств. При этом наша политика такова, что мы не вмешиваемся в деятельность получателя спонсорской помощи.

Хотелось бы отметить, что проблемы не только у велокоманды и ППСК «Астана», а в целом. Сотрудники фонда провели анализа финансовых средств, полученных федерациями, на соответствие утвержденных нормативно-правовых актов Республики Казахстан, и мы увидели много недочетов. В первую очередь в эффективности процессов принятия решений. Ведь главная цель проектов - это спортсмен и его успешные результаты. Поэтому надо правильно расставлять приоритеты, иногда затраты на PR и административные расходы превышают нужды спортсменов. Поэтому, случаются ежегодные провалы, когда спортивные организации имеют огромные задолженности перед спортсменами по заработным платам.

На базе Фонда мы предложили внедрить корпоративное управление, которое нам даст прозрачность в распределении средств между получателями. Попечительский совет состоит из известных спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов, депутатов и работников Министерства культуры и спорта РК, которые имеют знания в области спорта и финансов, а также имеют менеджерский опыт. Решения участников принимаются независимо друг от друга. При этом мы исключаем возможность так называемого "ручного Попечительского Совета", где прозрачность только на бумаге.

- Но все же хотелось бы узнать по поводу велокоманды и ППСК «Астана».

- После получения поручения, мы оперативно начали активную работу по разъяснению получателям "Правил подачи заявки в фонд". На сегодняшний день отработаны заявки Федерации легкой атлетики, Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, которые своевременно предоставили необходимые документы. Средства этим организациям были уже выплачены. Сейчас отрабатывается заявка Федерации футбола Казахстана.

Хочу официально заявить, в фонд ни от ППСК "Астана", ни от клубов входящих в его состав заявки, согласно правилам фонда и вопросы касательно существующих проблем по сей день не представлены.

Приоритетное направление фонда - в первую очередь законность, прозрачность и справедливость при принятии решении. Исполнителям мы это все подробно объяснили. Им необходимо привести все в соответствия. Не подписанные документы, не имеющие юридического обоснования фондом приниматься не будут. Каждая направляемая нам смета должна быть расшифрована четко, а также приложены все подтверждающие и обосновывающие материалы. Попечительский совет просто так не будет принимать решения.

В этой связи хочу обратиться к потенциальным получателям спонсорской помощи, прошу ускорить подачу заявок на 2018 год согласно правилам фонда. Мы готовы совместно работать.

- Спасибо за интервью.