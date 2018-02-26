Одно «золото» и четыре «бронзы» завоевали казахстанские боксеры в Софии
26 февраля 2018, 15:05
На турнир казахстанские боксеры отправились под руководством старшего тренера национальной сборной Нургали Сафиуллина.
В столице Болгарии – Софии завершился международный турнир – «Кубок Странджа», cообщает Zakon.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию бокса.
Золотую медаль, благодаря победе в финале над украинцем Иваном Данча, завоевал казахстанец Сабыржан Бекбергенов, выступающий в весе до 64 килограммов.Бронзовые медали на счету Нурбола Калжанова (56 кг), Канагата Маралова (69 кг), Михаила Коханчика (81 кг) и Абзала Куттыбекова (91 кг).
На турнир казахстанские боксеры отправились под руководством старшего тренера национальной сборной Нургали Сафиуллина.
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