«Снежные Барсы» уступили «Сарматам»
Судьбу матча решили буллиты.
В рамках чемпионата МХЛ в Астане «Снежные Барсы» проиграли оренбургским «Сарматам», сообщает SportsKZ.
Оренбуржец Данил Малахов открыл счет на последней минуте первого периода.
Во второй двадцатиминутке астанинцы дважды сравнивали счет сначала Алексей Сергеев, а затем Ернар Мусабаев после шайбы Максима Кунишникова.
В третьем отрезке игры Глеб Заречный из «Сарматов» и Алексей Сергеев из «Снежных Барсов» обменялись шайбами. Судьба матча решилась в серии буллитов и победа досталась гостям.
27 февраля в Астане «Снежные Барсы» повторно сыграют с оренбургскими «Сарматами».
«Снежные Барсы» — «Сарматы» 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 — 19:42 Малахов (Любишкин, Юлбарисов).
В равенстве 1:1 — 24:11 Сергеев (Орехов, Муратов).
В большинстве 1:2 — 35:13 Кунишников (Шулешов, Заречный).
В большинстве 2:2 — 35:31 Мусабаев (Мельников).
В равенстве 2:3 — 58:15 Заречный (Кунишников, Сахаров).
В большинстве 3:3 — 59:25 Сергеев (Мельников, Данияр).
В равенстве 3:4 — 65:00 Любишкин.
Буллит Вратари: Каратаев — Шарыгин.
Штраф: 8:8 (4:2, 2:6, 2:0, 0:0).
Фото: mhl.khl.ru