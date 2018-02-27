«Снежные Барсы» уступили «Сарматам»

В рамках чемпионата МХЛ в Астане «Снежные Барсы» проиграли оренбургским «Сарматам», сообщает SportsKZ.

Оренбуржец Данил Малахов открыл счет на последней минуте первого периода.

Во второй двадцатиминутке астанинцы дважды сравнивали счет сначала Алексей Сергеев, а затем Ернар Мусабаев после шайбы Максима Кунишникова.

В третьем отрезке игры Глеб Заречный из «Сарматов» и Алексей Сергеев из «Снежных Барсов» обменялись шайбами. Судьба матча решилась в серии буллитов и победа досталась гостям.

27 февраля в Астане «Снежные Барсы» повторно сыграют с оренбургскими «Сарматами».

«Снежные Барсы» — «Сарматы» 3:4 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 — 19:42 Малахов (Любишкин, Юлбарисов).

В равенстве 1:1 — 24:11 Сергеев (Орехов, Муратов).

В большинстве 1:2 — 35:13 Кунишников (Шулешов, Заречный).

В большинстве 2:2 — 35:31 Мусабаев (Мельников).

В равенстве 2:3 — 58:15 Заречный (Кунишников, Сахаров).

В большинстве 3:3 — 59:25 Сергеев (Мельников, Данияр).

В равенстве 3:4 — 65:00 Любишкин.

Буллит Вратари: Каратаев — Шарыгин.

Штраф: 8:8 (4:2, 2:6, 2:0, 0:0).

Фото: mhl.khl.ru