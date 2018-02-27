Норвежцы разозлились и потребовали защитить лыжников-астматиков

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лефсус раскритиковал Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) за нежелание проводить разъяснительную работу по поводу препаратов от астмы.

«Я думаю, что FIS не делает свою работу. Они должны объяснить всем, что это не допинг. У них ведь есть соответствующие эксперты. Также я уверен, что немецкие журналисты даже не читали статей об этих препаратах», — заявил Лефсус.

Функционер отметил, что еще не связывался с FIS по этому вопросу, но «ужасно зол и недоволен работой президента Джанфранко Каспера и генерального секретаря Сары Льюис», пишет Lenta.ru.

Претензия Лефсуса связана с расследованием, проведенным немецким журналистом Хайо Зеппельтом. 23 февраля он опубликовал видео, якобы подтверждающее, что достижения норвежских лыжников являются в том числе результатом использования лекарств от астмы. По его мнению, медикаменты способствуют ускорению мышечного роста.

За день до начала Олимпиады-2018 стало известно, что норвежцы взяли с собой на Игры более шести тысяч доз препаратов от астмы, в том числе находящиеся под частичным запретом (употреблять их можно только при наличии терапевтического исключения). Врач скандинавской команды Мона Кьелдсберг объяснила, что большая часть лекарств использоваться не будет.

На Играх в Пхенчхане сборная Норвегии завоевала 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых). 14 из 39 наград команде принесли лыжники — семь золотых, четыре серебряные и три бронзовые.