Шакира выплатила налоговым властям Испании €20 млн

Певица встала на учёт в налоговые органы Испании лишь в 2015 году.

Колумбийская певица Шакира выплатила властям Испании более €20 млн с целью урегулирования претензий со стороны налоговых служб. Об этом сообщает RT со ссылкой на El Pais.

Отмечается, что певица встала на учёт в налоговые органы Испании лишь в 2015 году, хотя проживала на территории страны в течение долгого времени до и после указанного периода.

В связи с этим у представителей налоговых служб страны возникли подозрения, что артистка на протяжении нескольких лет уклонялась от уплаты налогов.

По информации издания, выплаченная сумма касается лишь требований налоговых служб Каталонии.

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич согласился заплатить €1 млн налоговой службе Испании, чтобы избежать тюремного заключения.

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