Когда медики перейдут на безбумажный формат работы, рассказали в Минздраве

В Казахстане завершается создание платформы здравоохранения и электронного паспорта здоровья.

На расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам 2017 года глава ведомства Елжан Биртанов рассказал о цифровой модернизации здравоохранения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

По его словам, в Казахстане внедряются медицинские информационные системы, что позволит в 2019 году перейти на безбумажный формат работы.

По сравнению с 2016 годом в 2 раза увеличился охват медицинских организаций медицинскими информационными системами; в 2,4 раза выросло оснащение компьютерами; на 15% увеличился доступ к сети Интернет.

«В четырех регионах реализуется пилотный проект по переходу на безбумажное ведение медицинской документации. Завершается создание платформы здравоохранения и электронного паспорта здоровья», - отметил он.

Также Биртанов добавил, что для развития инфраструктуры здравоохранения на основе государственно-частного партнерства в 2017 году заключено 33 контракта ГЧП.

«В 2017 году объем общих инвестиций в здравоохранение составил 91,4 млрд тенге и вырос к уровню 2016 года на 49,8%, что является одним из высоких показателей среди отраслей экономики Казахстана. При этом, доля частных инвестиций увеличилась на 90% (с 23,3 до 44,2 млрд. тенге) к уровню 2016 года», - сказал он.

В министерстве здравоохранения внедрено проектное управление и реализуется проект «Модернизации отрасли здравоохранения» который состоит из шести инициатив. Определены 5 целевых индикаторов, 4 из которых были достигнуты.

Рост валовой добавленной стоимости в 2017 году составил 3.5% по факту, при плановом показателе 2.2%. Прирост инвестиций составил 44,4% по отношению к прошлому году. Количество новых субъектов малого и среднего бизнеса в здравоохранении выросло до 216 при плановом показателе 82.

Фото: medbiznes.ucoz.ru

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