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Казахстанцы смогут получать льготные лекарства по почте

Будет разработана специальная дорожная карта.

Фото : af.sputniknews.com28 февраля 2018, 11:52

По состоянию на 27 февраля по списку единого дистрибьютора закуплено более 1037 наименований лекарств на общую сумму 150 млрд тенге. Это 89% от общей потребностей медицинских организаций. Об этом на расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам 2017 года рассказала председатель Комитета фармации ведомства Людмила Бюрабекова, передает Zakon.kz.

По ее словам, всего в списке единого дистрибьютора на 2018 год – 1192 наименования лекарственных средств и изделий медназначения. Пока что не закуплено 124 наименования. Это связано с истечением срока регистрации некоторых продуктов, снятием с производства, отсутствием зарегистрированной цены и другими причинами. В ближайшее время будет объявлен повторный закуп.

«Закуп лекарств для амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) практически завершен. При этом мы до сих пор не знаем точную потребность в лекарствах для АЛО в разрезе нозологии и наименований», - отметила она.

Л. Бюрабекова в этой связи попросила министра здравоохранения Елжана Биртанова, поручить акиматам регионов, управлениям здравоохранения с учетом реальной ситуации, наличием остатков, темпом потребления лекарств, пересмотреть потребность в лекарствах для АЛО на текущий год и представить уточненную заявку до 1 апреля этого года.

«Для бесперебойного обеспечения лекарствами в 2019 году комитетом будет реализован ряд задач. Будет пересмотрен перечень АЛО с целью реализации формирования бюджета на 2019-2021 годы. Сформирован и утвержден список единого дистрибьютора на 2019 год не позднее июня этого года", - сказала глава комитета.

Она отметила, что пройдет сбор потребностей проведения процедур закупа единым дистрибьютором в августе этого года. Планируется также завершить интеграцию информационных систем, внедрить систему отслеживания медицинской продукции в Казахстане от этапа производства до момента ее реализации через аптеки.

Также комитетом планируется разработать дорожную карту адресной доставки лекарственных средств через АО «Казпочта».

Фото: af.sputniknews.com

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Екатерина Ионова


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