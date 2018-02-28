Казахстанцы смогут получать льготные лекарства по почте
Будет разработана специальная дорожная карта.
По состоянию на 27 февраля по списку единого дистрибьютора закуплено более 1037 наименований лекарств на общую сумму 150 млрд тенге. Это 89% от общей потребностей медицинских организаций. Об этом на расширенной коллегии Министерства здравоохранения РК по итогам 2017 года рассказала председатель Комитета фармации ведомства Людмила Бюрабекова, передает Zakon.kz.
По ее словам, всего в списке единого дистрибьютора на 2018 год – 1192 наименования лекарственных средств и изделий медназначения. Пока что не закуплено 124 наименования. Это связано с истечением срока регистрации некоторых продуктов, снятием с производства, отсутствием зарегистрированной цены и другими причинами. В ближайшее время будет объявлен повторный закуп.
«Закуп лекарств для амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) практически завершен. При этом мы до сих пор не знаем точную потребность в лекарствах для АЛО в разрезе нозологии и наименований», - отметила она.
Л. Бюрабекова в этой связи попросила министра здравоохранения Елжана Биртанова, поручить акиматам регионов, управлениям здравоохранения с учетом реальной ситуации, наличием остатков, темпом потребления лекарств, пересмотреть потребность в лекарствах для АЛО на текущий год и представить уточненную заявку до 1 апреля этого года.
«Для бесперебойного обеспечения лекарствами в 2019 году комитетом будет реализован ряд задач. Будет пересмотрен перечень АЛО с целью реализации формирования бюджета на 2019-2021 годы. Сформирован и утвержден список единого дистрибьютора на 2019 год не позднее июня этого года", - сказала глава комитета.
Она отметила, что пройдет сбор потребностей проведения процедур закупа единым дистрибьютором в августе этого года. Планируется также завершить интеграцию информационных систем, внедрить систему отслеживания медицинской продукции в Казахстане от этапа производства до момента ее реализации через аптеки.
Также комитетом планируется разработать дорожную карту адресной доставки лекарственных средств через АО «Казпочта».
Фото: af.sputniknews.com
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Екатерина Ионова
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