Акишев рассказал, что такое обязательное страхование

Внедрение обязательного страхования позволяет страховой компании предоставлять гибкие условия страхования клиенту.

Глава Нацбанка Данияр Акишев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности», рассказал, что такое обязательное страхование, сообщает Zakon.kz.

"Что такое обязательное страхование? Его условия прямо не оговариваются законом, а определяются соглашением между страховой компанией и ее клиентами. Все условия и тарифы страхового покрытия и обязательное страхование указаны в отдельных законах", - сказал Акишев.

По его словам, отдельные виды страхования требуют индивидуального подхода и гибкости в отношении риска клиента.

"Внедрение обязательного страхования позволяет страховой компании предоставлять гибкие условия страхования клиенту. Определив конкретный список рисков, клиенты могут установить правильную настройку. Одним из основных преимуществ страхования является индивидуальный подход к клиенту", - подытожил он.

Фото: МК

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