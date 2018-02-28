О проблеме с кадрами рассказал министр здравоохранения

В пример он привел огромные очереди в районных поликлиниках.

Самая важная проблема на сегодняшний день - это кадровая обеспеченность. Об этом в ходе расширенной коллегии министерства здравоохранения рассказал глава ведомства Елжан Биртанов, передает Zakon.kz.

По его словам, наличие специалиста надлежащего качества в поликлинике - это забота руководителя, а также органа его управления.

Министр сообщил, что к нему в социальных сетях обратились жители Щучинска. Их интересовало обслуживание в районной поликлинике Щучинска.

"Были фотографии огромной очереди в поликлинике. В 6-7 утра приходят, занимают очередь. Очередь аж на улицу выходит, в зимнее время", - рассказал Биртанов.

По словам министра, в Акмолинской области до сих пор не утверждена региональная политика по управлению кадровыми ресурсами в области здравоохранения. Область "плетется в хвосте" по количеству и по объемам поддержки, таких как подъемные средства и выдача кредитов.

"Вот претендуется, что Щучинско-Боровская зона будет центром притяжения иностранных и внутренних туристов для того, чтобы обеспечить социально-экономическое развитие данного региона. Но о каком развитии можно говорить, если базовое амбулаторное обслуживание, первичная медицинская помощь в районном центре не обеспечивается? Население напрямую ко мне с этим обращается", - задал министр вопрос заместителю акима области.

Однако заместителя акима на месте не оказалось, он находился на совещании.

"По результатам письма акимам напишем по участию заместителей в этой коллегии, и вообще в целом об их отношении к данному вопросу", - заключил глава минздрава.

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Фото: yk-news.kz.

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