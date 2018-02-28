На какой отметке установился тенге в последний день зимы

В обменниках доллар покупают/продают за 320-320,9, евро - за 391-393,7 тенге, рубль - за 5,67-5,74 тенге.

Фото : znews.kz

Завершилась дневная сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz. По итогам дневных торгов, курс доллара сложился на отметке 320,34 тенге. Средневзвешенный курс за 28 февраля составил 320,3 тенге. В обменниках доллар покупают/продают за 320-320,9, евро - за 391-393,7 тенге, рубль - за 5,67-5,74 тенге.

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