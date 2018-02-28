На какой отметке установился тенге в последний день зимы
В обменниках доллар покупают/продают за 320-320,9, евро - за 391-393,7 тенге, рубль - за 5,67-5,74 тенге.
Фото : znews.kz28 февраля 2018, 16:17
Завершилась дневная сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По итогам дневных торгов, курс доллара сложился на отметке 320,34 тенге. Средневзвешенный курс за 28 февраля составил 320,3 тенге.
В обменниках доллар покупают/продают за 320-320,9, евро - за 391-393,7 тенге, рубль - за 5,67-5,74 тенге.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
Сейчас читают
Загрузка...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com