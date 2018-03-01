«Торпедо» проиграло третий матч в серии плей-офф ВХЛ с «Торосом»

3 марта в Усть-Каменогорске состоится пятый матч 1/8 финала Кубка Петрова между «Торпедо» и нефтекамским «Торосом».

В четвертом матче 1/8 финала Кубка Петрова в Усть-Каменогорске «Торпедо» сыграло с нефтекамским «Торосом», сообщает sports.kz.

Нефтекамец Эдуард Гиматов открыл счет во второй двадцатиминутке. В третьем отрезке игры Артём Лихотников из Усть-Каменогорска сравнял счет, но Илья Шипов принес победу «Торосу».

3 марта в Усть-Каменогорске состоится пятый матч 1/8 финала Кубка Петрова между «Торпедо» и нефтекамским «Торосом».

«Торос» — «Торпедо» 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Счет в серии: 3:1

Шайбы: 1:0 — 32:25 Гиматов (Голованов, Емелин).

В равенстве 1:1 — 47:35 Лихотников (Далхёйсен, Шевченко).

В равенстве 2:1 — 54:56 Шипов (Джиошвили).

В равенстве Вратари: Хомченко — Смирягин Штраф: 6:22 (2:10, 2:12, 2:0).