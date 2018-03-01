Банковский сектор Казахстана закончил первый месяц года на мажорной ноте

В минус ушли только 4 из 32 БВУ страны.

Совокупная прибыль банков второго уровня (БВУ) в январе 2018 года составила 54,9 млрд тенге, что на 38,9% (15,4 млрд тенге) больше, чем за январь 2017 года. Напомним, 2017 год банки РК в совокупности закончили с убытками на 18,7 млрд тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Ranking.kz.

Доходы БВУ РК за январь 2018 года составили чуть более 2,3 трлн тенге, что на 22,5% меньше, чем в прошлом году, при этом расходы сократились еще больше - на 23,3%, до чуть менее 2,3 трлн тенге, что позволило увеличится прибыли по сравнению с январем 2017 года.



Основную часть как в доходах, так и в расходах, занимает переоценка - 82,3% (1,9 трлн тенге) от всех доходов и 82,7% (1,9 трлн тенге) от всех расходов. В сегменте доходов также значительные доли занимают доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам - 5,7% (132,9 млрд тенге) и доходы от восстановления резервов (провизий) - 2,7% (63,5 млрд тенге).

В сегменте расходов на втором месте по весу расходы по дилинговым операциям - 4,1% (92,1 млрд тенге) от всех расходов БВУ РК, затем идут ассигнования на обеспечение - 3,4% (76,8 млрд тенге).

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