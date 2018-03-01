Мами: Конституционная реформа затронула и правоохранительную систему

Эффективность уголовного судопроизводства зависит от надлежащей реализации конституционных принципов правосудия.

Сегодня в Акбулаке под Алматы начала свою работу седьмая ежегодная международная научно-практическая конференция «Реализация конституционных новелл – залог обеспечения эффективной модели уголовного судопроизводства», сообщает Zakon.kz.

На конференции будут обсуждены актуальные вопросы реформирования системы уголовного судопроизводства в рамках реализации конституционных изменений 2017 года.

Как отметил в своем приветственном слове председатель Конституционного совета Кайрат Мами, значимым событием прошлого года стала конституционная реформа, затронувшая и правоохранительную систему. В ее реализацию был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности», которым право санкционирования всех процессуальных действий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан, передано судам. Сроки задержания без санкции суда сокращены с 72 до 48 часов, а в отношении несовершеннолетних – до 24 часов.

Указом главы государства образованы специализированные следственные суды.

- В УПК заложены новые подходы в организации уголовного преследования, - подчеркнул Кайрат Мами. – Так, повышена состязательность в уголовном процессе, в том числе за счет расширения прав адвокатов, существенно пересмотрены роль и функции суда и правоохранительных органов в уголовном процессе. При разработке данного законопроекта были учтены и правовые позиции ряда итоговых решений Конституционного совета.

В ходе мероприятия также будут обсуждены механизмы реализации внедряемых нововведений и дальнейшие меры в свете поручений главы государства, данных в его послании и на расширенном заседании правительства 9 февраля этого года.

- В настоящее время проводится большая работа по реализации указанных мер. Принятие оптимальных решений по ним требует тщательного анализа законотворческой и правоприменительной практики, механизмов взаимодействия правоохранительных органов и судов, - резюмировал Кайрат Мами.



В работе конференции принимают участие руководители правоохранительных органов, депутаты Парламента, представители международных организаций, неправительственных правозащитных организаций и известные ученые-правоведы в рассматриваемой сфере.

Торгын Нурсеитова

Фото Данияра Кунафина

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