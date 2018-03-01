Депутаты заинтересовались потерями государства с учетом девальвации тенге

К главе Нацбанка адресовали вопросы относительно финансового рынка.

Депутат Сената Дарига Назарбаева обратилась с депутатским запросом к председателю Национального Банка Республики Казахстан Данияру Акишеву, передает Zakon.kz.

"Одной из задач, поставленных главой государства в его Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», является «Перезагрузка финансового сектора». В ней представлены вопросы, стоящие перед финансовым сектором, в том числе по очистке банковских портфелей от «плохих» кредитов, ответственности собственников банков и так далее. Так же поставлена задача по сокращению подведомственных государственным органам различных структур (АО, РГП)", - сказала Д. Назарбаева.

Учитывая, что функции по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций выполняются Национальным Банком с апреля 2011 г., а так же важность развития финансового сектора страны и роль государства в этом процессе, просим Вас представить развернутые ответы на нижеследующие вопросы.

Дарига Назарабаева сформировала ряд вопросов к главе Нацбанка РК.

"Сколько всего было принято и реализовано программ поддержки банковского сектора страны со стороны государства (из средств правительства, Национального банка, Национального фонда) за период с 1992 по 2018 годы? Сколько средств было выделено на эти программы и как они были реализованы или реализуются? Какие банки, и в каком объеме получили помощь со стороны государства? На каких условиях предоставлялись эти средства каждому из получивших помощь банков (проценты, сроки возврата, обеспечение возвратности и так далее)? Сколько из выделенных государством финансовых средств банкам было возвращено (основной долг плюс проценты) в разрезе каждого банка и в какие сроки? Во сколько оцениваются потери для государства с учетом девальвации тенге? Какова доля участия государства в банках и других финансовых организациях Республики Казахстан? В каких организациях Национальный банк имеет долю участия, является акционером (РГП, АО)? Сколько стоит их содержание? Каковы финансовые результаты деятельности этих структур за период 2014 – 2017 годы? Планирует ли Национальный банк создать новые структуры или сократить существующие подведомственные структуры (сроки закрытия или создания)? Прошу предоставить перечень таких организаций. Серьезные проблемы в банковской сфере указывают на низкую эффективность службы контроля и надзора за деятельностью банков. Какие недостатки в регулировании финансового сектора были выявлены? Что в связи с этим собирается предпринять Национальный банк? Какова позиция Национального банка в вопросе восстановления отдельного государственного органа по надзору и контролю финансового рынка и финансовых организаций?" - говорится в запросе.

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